Dovi tiene in ansia la Ducati: "Rinnovo? Vedremo"

MOTOGP

Passano i giorni, ma Andrea Dovizioso e la Ducati non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine di quest'anno. La casa di Borgo Panigale è fiduciosa di non perdere il suo pilota di punta, ma la firma tarda ad arrivare. Il forlivese ha glissato sull'argomento con un classico "vedremo" perché vuole un progetto vincente e sul piatto c'è anche l'offerta milionaria della Ktm. Si discute anche su un rinnovo annuale e l'ok a partecipare a una gara di motocross, passione sempre più crescente di Dovi.

In quarantena lo aveva dichiarato senza mezzi termini ("Sarebbe il mio sogno correre in motocross anche se difficile") e ora è anche tornato sull'argomento: "Ho lavorato molto sul motocross per portare qualcosa di utile nella MotoGP, quando c'è un piano definito aiuta".

La stagione è alle porte: "Sto benissimo, sono allenato come non mai. Abbiamo avuto il tempo, non avendo eventi, quindi sono più preparato del passato. Si riparte a luglio da Jerez dove si sarà un caldo incredibile, partiremo tutti senza ritmo. Faremo un test il mercoledì prima e poi la gara, una cosa mai provata prima". Il tutto in attesa della firma.