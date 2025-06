MotoGP, GP Olanda: Quartararo super in prequalifiche, Marquez cade e spaventa Ducati

A sorridere è invece la Yamaha, con un Fabio Quartararo capace di fermare il cronometro in 1:31.156 precedendo Alex Marquez e Pedro Acosta. Non due clienti qualunque, col francese che fa benissimo in sella alla sua M1 che mette in fila anche l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati di Francesco Bagnaia che prende il pass per il Q2 col brivido. L'italiano, infatti, a 10' dalla fine era il primo degli esclusi per via del ritardo nel giro per la doppia bandiera rossa nel corso della sessione. Prima le fiamme all'Aprilia Trackhouse di Ogura, poi la caduta con perdita di olio dell'altra Aprilia di Savadori, infatti, rischiavano di mettere i bastoni tra le ruote a Pecco che però, entrato in pista, ha spinto a più non posso la sua Desmosedici GP25 per conquistare il tempo.