Fognini allontana il ritiro dopo Wimbledon: "Mi prendo qualche giorno da solo, poi deciderò"

"È dura, ma questo è probabilmente il modo migliore per dire addio a Wimbledon, forse anche al tennis. Ho comunque un sapore amaro in bocca, perché ho avuto le mie opportunità anche in questa partita. Sembravo in forma, non è vero? Se guardiamo il match, ho perso il primo set senza meritarmelo, poi ero sotto di un break e ho vinto il secondo. Lui ha vinto il terzo, ma ero avanti 2-1 col break e poi ho vinto bene il quarto. Poi il quinto set è stato un po’ str... - ha spiegato Fognini dopo la sfida -. Non meritavo di essere sotto 4-0, meritavo almeno un 2-2. Ma ero contro Carlitos, un campione che ha vinto due volte qui, uno che ritengo probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento assieme a Jannik”.