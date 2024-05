MotoGP Catalogna: Espargaro domina le prequalifiche, anche Martin e Bagnaia dritti al Q2 

GP CATALOGNA

Quarto tempo per Pecco, sesto per Jorge: direttamente al Q2 anche Bastianini e Morbidelli

MotoGP, le immagini del venerdì al Montmelò















































1 di 25

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aleix Espargaro è stato il pilota più veloce nelle prequalifiche del GP di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP 2024. Il pilota Aprilia, che appena 24 ore fa annunciava il suo ritiro al termine della stagione, ha demolito il record della pista, chiudendo con un super 1’38’’562. Alle sue spalle due Ktm: quella ufficiale di Brad Binder (+ 0’’072) e quella del team GasGas di Pedro Acosta (+ 0’’073). Quarto tempo per Francesco Bagnaia con la prima Ducati ufficiale (+ 0’’133), sesto per il leader della classifica iridata Jorge Martin con la Pramac (+ 0’’231). Direttamente al Q2 anche i rispettivi compagni di team Bastianini e Morbidelli, dovrà inseguire dal Q1 invece Marc Marquez.

In quello che sarà il suo ultimo GP di casa Espargaro sembra dunque intenzionato a fare sul serio e a provare a ripetere il capolavoro del 2023, quando trionfò in entrambe le gare. Il weekend è cominciato col piede giusto, ma naturalmente la strada è ancora lunga e la concorrenza particolarmente agguerrita.

Oltre alle solite Ducati, infatti, anche le Ktm sono apparse particolarmente a loro agio tra le curve del Montmelò: oltre a Binder e Acosta, anche Jack Miller è riuscito a qualificarsi direttamente per il Q2, strappando un ottimo 5° tempo a + 0''140. Si è confermato invece un po' più in difficoltà Maverick Vinales con l'altra Aprilia, che nonostante tutto è comunque riuscito a chiudere in top 10, prendendosi il 10° tempo a poco meno di mezzo secondo di distacco dal compagno di team.

Anche se gli occhi in gara saranno puntati tutti su Bagnaia e Martin, vanno sottolineati i progressi di Bastianini e soprattutto Morbidelli, che dopo un avvio di stagione davvero complicato si è tolto la soddisfazione di rimanere incollato al vicino di box (appena 38 i millesimi che lo separano dall'altra Pramac).

A proposito di vicini di box, a sorprendere è stata soprattutto la performance di Alex Rins, che ha chiuso col 9° tempo volando diretto al Q2 con la sua Yamaha, mentre Fabio Quartararo si è dovuto accontentare del 14° tempo e dovrà inseguire dal Q1.

Stessa sorta per i fratelli Marquez: Marc, in particolare, non è riuscito a trovare il feeling giusto con il giro secco e ha chiuso a + 0''591, quattro centesimi più lento del fratello Alex. Niente da fare anche per le due Ducati VR46: 15° Bezzecchi, 17° Di Giannantonio, ultime le due Honda ufficiali di Mir e Marini.