Aleix Espargaro lascia la MotoGP a fine stagione: "La testa mi dice che devo stare un po' con la famiglia"

MOTOGP

Il pilota spagnolo ha confermato la decisione nel corso di una conferenza stampa alla vigilia del GP di casa

© Getty Images Aleix Espargaro lascerà la MotoGp alla fine della stagione. Una decisione che il pilota dell'Aprilia ha preso nel corso dei primi appuntamenti della stagione e che ha deciso di annunciare alla vigilia del Gran Premio di Catalunya. Il centauro iberico, in grado di cogliere tre vittorie e dodici podi in 326 gare disputate nel Motomondiale, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia: "Alla fine della stagione mi ritirerò come pilota full time della MotoGp - ha spiegato Espargaro davanti alla moglie Laura e al fratello Pol -. Fisicamente mi sento ancora competitivo, ma la mia testa mi dice che devo stare un po' con la famiglia. Grazie ad Aprilia, gli ultimi due anni sono stati un sogno. Uno delle ragioni che mi hanno portato a dire stop è che volevo ritirarmi con un buon feeling e sono molto felice. Le ultime tre stagioni sono state fantastiche, un sogno".

"Sono stati 20 anni meravigliosi in questo paddock e sono molto felice e orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme ad Aprilia - ha aggiunto - . Abbiamo fatto la storia e questo non sarà mai dimenticato. Mi sono divertito tantissimo e abbiamo creato un gruppo umano incredibile. Ci aspetta un weekend molto bello, su una pista che mi piace e dove sono veloce, e ci sono ancora molte gare prima di Valencia per essere competitivi",

VINALES: "CON LUI MOMENTI INDIMENTICABILI"

"Aleix è un grande compagno di squadra. Abbiamo passato quattro anni insieme e vissuto momenti indimenticabili. Insieme siamo riusciti a portare Aprilia al top, ho dei bellissimi ricordi con Aleix. Abbiamo ancora un anno davanti per portare insieme Aprilia ancora più in alto", ha detto Maverick Vinales.

ALBESIANO: "FASCIA DI CAPITANO PER MERITI"

"Grazie Aleix, perché con te abbiamo costruito una storia incredibile. Grazie per non aver mollato nei momenti difficili e per essere stato un grande esempio per tutti noi. Hai conquistato la fascia di Capitano sul campo per meriti. Ci hai regalato il primo podio, la prima pole position, la prima vittoria qui a Barcellona e la prima doppietta con Maverick. Il tuo spirito, con i tuoi alti e bassi, con il tuo carattere, rispecchiano l'energia di questa squadra e di tutta Noale. Non so cosa farai nel futuro, ma rimarrai sempre un pilota Aprilia. Da oggi si apre una pagina nuova per il mercato piloti e sicuramente Aprilia Racing non starà a guardare. Con il nostro stile, garantiremo un futuro grandioso a questa squadra, che tu hai contribuito a rendere un vero top team", le parole del Ceo di Aprilia Racing, Romano Albesiano.