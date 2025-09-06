MotoGP Catalogna, Marquez: "Alex era il più forte in pista, forse si è un po' rilassato..."

Marc Marquez si gode l'ennesimo successo stagionale, pur con la consapevolezza di aver beneficiato di un'ingenuità del fratello: "Sono stato aggressivo all'inizio, stavo puntando Alex che se ne stava già andando via - ha spiegato il pilota Ducati a Sky al termine della Sprint di Barcellona -. Volevo restargli vicino e avevo fretta, per due giri è stata davvero una bella lotta con Quartararo e Acosta. Alex era il più forte in pista, forse ha un po' mollato perché lo sentiva anche lui, ma bisogna sempre stare attenti con queste moto, anche io ho rischiato parecchio. Se potevo prenderlo? Io non ne avevo più, lui andava più forte e dovevo accettarlo. Sarei caduto al 100% se avessi spinto di più per andare a prenderlo".