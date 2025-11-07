MotoGP, GP Portogallo: Alex Marquez vola in prequalifiche, Bagnaia in Q2

© Getty Images
Lo spagnolo chiude il venerdì davanti a tutti, in ripresa Bagnaia che conquista un posto in Q2di Luca Bucceri
Alex Marquez vola nelle prequalifiche del GP del Portogallo di MotoGP. A Portimao il pilota spagnolo del team Ducati Gresini chiude il venerdì davanti a tutti fermando il cronometro della sessione in 1:37.974 precedendo di soli 30 millesimi Francesco Bagnaia e di 88 millesimi la KTM di Pedro Acosta. Bene anche l'Aprilia con Marco Bezzecchi, quarto davanti a Mir. In Q2 anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 dietro alla Honda Zarco e davanti ad Aldeguer, Pol Espargaro e Ai Ogura.
Passaggio obbligato dal Q1, invece, per Luca Marini e Franco Morbidelli che avranno dei clienti scomodi nella sessione che precederà quella che assegnerà la pole per la Sprint del sabato e la gara della domenica. I due italiani, infatti, chiudono le prequalifiche con l'11esimo e 12esimo tempo, seguiti dalla Yamaha di Fabio Quartararo e dalla KTM di Brad Binder, mentre un acciaccato Raul Fernandez (caduto in FP1 subendo un problema alla spalla) chiude col 15esimo tempo davanti a Jack Miller e al debuttante Nicolò Bulega in Ducati.
Dietro al pilota che sostituisce Marc Marquez c'è Alex Rins, seguito da Enea Bastianini e Somkiat Chantra. A chiudere la cronometrica del venerdì Lorenzo Savadori e Miguel Oliveira.