MotoGP, GP Portogallo: Alex Marquez vola in prequalifiche, Bagnaia in Q2

Passaggio obbligato dal Q1, invece, per Luca Marini e Franco Morbidelli che avranno dei clienti scomodi nella sessione che precederà quella che assegnerà la pole per la Sprint del sabato e la gara della domenica. I due italiani, infatti, chiudono le prequalifiche con l'11esimo e 12esimo tempo, seguiti dalla Yamaha di Fabio Quartararo e dalla KTM di Brad Binder, mentre un acciaccato Raul Fernandez (caduto in FP1 subendo un problema alla spalla) chiude col 15esimo tempo davanti a Jack Miller e al debuttante Nicolò Bulega in Ducati.