Coppa del Mondo di sci: per slalom a Levi l'Italia in difficoltà, ma ci prova

Sabato prossimo slalom donne e domenica uomini in quel di Levi, profondo nord finlandese oltre il circolo polare artico. Soprattutto per le donne lo speciale resta disciplina quanto mai ostica da molto tempo per l'Italia. Ma - nella stagione olimpica di Cortina - le azzurre non possono non tentare il tutto per tutto. Si vedrà, magari proprio a Levi. Sono numerose le novità, soprattutto nella squadra femminile, dove però non ci sarà Marta Rossetti, fuori per l'intera stagione dopo un recente infortunio, e senza pure la quotata Martina Peterlini che sta completando la rieducazione dopo un'operazione di pulizia al ginocchio. Il team guidato da Roberto Lorenzi si affida così a Lara Della Mea ed al rientro di Beatrice Sola, la giovane trentina ferma dallo scorso dicembre per la rottura del legamento crociato e del menisco mediale del ginocchio destro in allenamento in Val di Fassa. Poi ci saranno Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia e Annette Belfrond, che torna in Coppa del mondo dopo quasi tre anni di distanza e disputerà la sua prima gara fra i pali stretti. Domenica per lo slalom maschile saranno sei azzurri presenti: Alex Vinatzer (che vanta un 12/o posto), il rientrante Tommaso Sala (che a Levi disputò l'anno passato la sua ultima gara prima di infortunarsi e saltare la stagione), Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi e Matteo Canins.