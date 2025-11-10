Tottenham, obiettivo Rodrygo per il 2026

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Tottenham starebbe lavorando a un grande colpo in entrata per giugno 2026. Gli Spurs, infatti, avrebbero messo nel mirino Rodrygo: l'attaccante del Real Madrid sta trovando poco spazio con Xabi Alonso e ha il contratto in scadenza nel 2028. Il club inglese starebbe lavorando a un'offerta da 80 milioni di euro: altamente probabile che, nel caso, venga presentata la prossima estate visto che al momento i Blancos non sembrano intenzionati a cedere il brasiliano classe 2001.