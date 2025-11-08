MotoGP Portogallo: Alex Marquez si prende la Sprint Race davanti ad Acosta e Bezzecchi, solo 8° Bagnaia

Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del GP del Portogallo, centrando il suo secondo successo stagionale in una gara breve dopo quello di Silverstone, il quinto complessivo. Il pilota del team Ducati Gresini ha avuto la meglio sulla Ktm ufficiale di Pedro Acosta al termine di un duello spettacolare, mentre si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio il poleman Marco Bezzecchi con la sua Aprilia ufficiale. Ennesima gara da dimenticare per Francesco Bagnaia: il pilota piemontese, che partiva dalla quarta casella, non è mai stato in lotta per le posizioni che contano e ha avuto un crollo totale negli ultimi giri chiudendo infine all'ottavo posto.