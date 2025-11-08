MotoGP Portogallo: la pole è di un super Bezzecchi, Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez

© Getty Images
© Getty Images
L'Aprilia mette tutti in riga nelle qualifiche di Portimão, Acosta e Quartararo in prima fila col riminesedi Daniele Pezzini
© Getty Images
© Getty Images
Sarà Marco Bezzecchi a partire in pole position nella Sprint Race (semaforo verde alle 16) e nel GP di Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Aprilia ha dominato il Q2 a Portimão, chiudendo col tempo di 1'37''556 e tenendosi alle spalle la Ktm ufficiale di Pedro Acosta (+ 0''150) e la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (+ 0''304), passato dal Q1. È riuscito a strappare un posto in seconda fila con un grande ultimo tentativo Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale (4° a +0''379), battendo di una manciata di millesimi quella del team Gresini di Alex Marquez (5° a + 0''431 dalla vetta), finito nella ghiaia prima dell'ultimo tentativo.
Con la sua quarta pole stagionale Bezzecchi fa così un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di conservare il terzo posto in classifica iridata, nella quale ha al momento 5 lunghezze di vantaggio su Pecco. La lotta si preannuncia comunque apertissima in entrambe le gare, vista l'ammucchiata di moto e team diversi nelle posizioni di vertice.
A completare la seconda fila con le due Desmosedici ci sarà la Honda LCR di Zarco, mentre in terza scatteranno la Honda ufficiale di Mir, la Yamaha Pramac di Miller e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. In quarta la Ktm Tech 3 di Espargaro, l'altra Gresini di Aldeguer e l'Aprilia Trackhouse di Ogura.
Non sono riusciti a superare il Q1 invece gli altri italiani in gara: Luca Marini partirà 13° con la sua Honda ufficiale, aprendo la quinta fila nella quale gli faranno compagnia la Ktm ufficiale di Binder e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Scatteranno invece in sesta Enea Bastianini con la Ktm Tech 3 (16°) e Nicolò Bulega con l'altra Ducati ufficiale (18°). Il sostituto di Marc Marquez ha avuto un buon secondo run nel Q1, ma un lungo nella ghiaia al penultimo tentativo gli ha impedito di avvicinarsi ai migliori. L'ultima fila sarà occupata da Oliveira, Savadori e Chantra, mentre Raul Fernandez ha deciso di dare forfait proprio al termine del Q1: dopo il brutto incidente di venerdì lo spagnolo ha comunicato ufficialmente che non prenderà parte al prosieguo del weekend.
BEZZECCHI: "BELLISSIMA QUALIFICA, LA SPRINT SARÀ TOSTA"
Queste le parole del poleman alla fine del turno: "Sono molto contento, è stata una bellissima qualifica. Già nel primo run sentivo che potevo andare più veloce di ieri. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi. Possiamo migliorare ancora un po', per la Sprint serve fare una buona partenza. Dietro ci sono Acosta, Quartararo e Bagnaia. Sarà tosta ma io sono lì con loro".