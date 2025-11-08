MotoGP Portogallo: la pole è di un super Bezzecchi, Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez

Non sono riusciti a superare il Q1 invece gli altri italiani in gara: Luca Marini partirà 13° con la sua Honda ufficiale, aprendo la quinta fila nella quale gli faranno compagnia la Ktm ufficiale di Binder e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Scatteranno invece in sesta Enea Bastianini con la Ktm Tech 3 (16°) e Nicolò Bulega con l'altra Ducati ufficiale (18°). Il sostituto di Marc Marquez ha avuto un buon secondo run nel Q1, ma un lungo nella ghiaia al penultimo tentativo gli ha impedito di avvicinarsi ai migliori. L'ultima fila sarà occupata da Oliveira, Savadori e Chantra, mentre Raul Fernandez ha deciso di dare forfait proprio al termine del Q1: dopo il brutto incidente di venerdì lo spagnolo ha comunicato ufficialmente che non prenderà parte al prosieguo del weekend.