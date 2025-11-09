MotoGP Portogallo, Bagnaia: "Stagione che mi ha messo a dura prova. Terzo posto in classifica? Bez lo merita più di me"

Ennesima delusione di una stagione da incubo per Francesco Bagnaia: "Sicuramente c'era stato un piccolo passo avanti rispetto alla Sprint, anche se non ero veloce abbastanza da lottare per il podio - ha spiegato il pilota Ducati a Sky al termine della gara -. Il quarto posto era alla portata, stavo spingendo forte perché volevo arrivare più avanti possibile, ma mi si è chiuso l'anteriore, come accaduto a Phillip Island. Quando spingi può succedere. Se non vedo l'ora che finisca la stagione? Io sto solo cercando di fare il meglio che posso, voglio chiudere con una bella prova a Valencia."