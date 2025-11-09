Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP PORTOGALLO

MotoGP Portogallo, Bagnaia: "Stagione che mi ha messo a dura prova. Terzo posto in classifica? Bez lo merita più di me"

Il pilota Ducati dopo la gara di Portimao: "Il quarto posto era a portata, mi si è chiuso l'anteriore come a Phillip Island"

di Redazione
09 Nov 2025 - 16:59
© Getty Images

© Getty Images

Ennesima delusione di una stagione da incubo per Francesco Bagnaia: "Sicuramente c'era stato un piccolo passo avanti rispetto alla Sprint, anche se non ero veloce abbastanza da lottare per il podio - ha spiegato il pilota Ducati a Sky al termine della gara -. Il quarto posto era alla portata, stavo spingendo forte perché volevo arrivare più avanti possibile, ma mi si è chiuso l'anteriore, come accaduto a Phillip Island. Quando spingi può succedere. Se non vedo l'ora che finisca la stagione? Io sto solo cercando di fare il meglio che posso, voglio chiudere con una bella prova a Valencia."

Infine una battuta sul terzo posto in classifica e su cosa si attende dai test di fine anno: "Se lo merita certamente più Bezzecchi di me. Quest'anno mi ha messo a dura prova, i test potranno indirizzare un pochino, anche se quelli di Valencia non sono fondamentali per lo sviluppo 2026. Spero comunque con tutto il cuore che il feeling possa essere migliore di quello avuto fin qui".

motogp
portogallo
portimao
bagnaia

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Dominio Bezzecchi a Portimao: Alex Marquez si arrende all'Aprilia, Bagnaia a terra

Capolavoro Bezzecchi: è sua la pole a Portimão! Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez

Alex Marquez si prende la Sprint di Portimão. Bezzecchi si accontenta del podio, crolla Bagnaia

Alex Marquez davanti a Bezzecchi in FP1, Bulega meglio di Bagnaia

Bagnaia: "Posso fare da secondo a sesto, Alex Marquez troppo forte"

Alex Marquez vola in prequalifiche, Bagnaia ottiene il pass per il Q2

Notizie del giorno
Vedi tutti
Gavi irriconoscibile: colpa del filtro a forma di baffi di Yamal
18:31
Gavi irriconoscibile: colpa del filtro a forma di baffi di Yamal
18:29
Scontro Piastri-Antonelli, ma a pagare è solo Leclerc
18:21
Atp Finals: Musetti quinto italiano di sempre qualificato
18:17
Il Real Madrid frena in casa del Rayo, il Barcellona può farsi sotto
18:11
Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"