MotoGP Portogallo, Bagnaia: "Stagione che mi ha messo a dura prova. Terzo posto in classifica? Bez lo merita più di me"

Il pilota Ducati dopo la gara di Portimao: "Il quarto posto era a portata, mi si è chiuso l'anteriore come a Phillip Island"di Redazione
© Getty Images
Ennesima delusione di una stagione da incubo per Francesco Bagnaia: "Sicuramente c'era stato un piccolo passo avanti rispetto alla Sprint, anche se non ero veloce abbastanza da lottare per il podio - ha spiegato il pilota Ducati a Sky al termine della gara -. Il quarto posto era alla portata, stavo spingendo forte perché volevo arrivare più avanti possibile, ma mi si è chiuso l'anteriore, come accaduto a Phillip Island. Quando spingi può succedere. Se non vedo l'ora che finisca la stagione? Io sto solo cercando di fare il meglio che posso, voglio chiudere con una bella prova a Valencia."
Infine una battuta sul terzo posto in classifica e su cosa si attende dai test di fine anno: "Se lo merita certamente più Bezzecchi di me. Quest'anno mi ha messo a dura prova, i test potranno indirizzare un pochino, anche se quelli di Valencia non sono fondamentali per lo sviluppo 2026. Spero comunque con tutto il cuore che il feeling possa essere migliore di quello avuto fin qui".