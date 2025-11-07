Logo SportMediaset

Motogp
GP Portogallo

MotoGP Portogallo, Bagnaia: "Posso fare da secondo a sesto, Alex Marquez troppo forte"

Dopo una buona prova in prequalifiche il tre volte iridato non intende sbilanciarsi: "Situazione al momento positiva"

07 Nov 2025 - 17:56
1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Francesco Bagnaia chiude il venerdì del GP del Portogallo di MotoGP col secondo miglior tempo, ma il risultato in prequalifiche non gli permette di sbilanciarsi. Davanti al pilota Ducati factory, infatti, si piazza quello Gresini Alex Marquez che a detta di Pecco è il favorito unico per il successo nel weekend di Portimao: "Troppo più forte, noi possiamo fare dal secondo al sesto posto".

Ai microfoni di Sky, commentando la giornata, il tre volte iridato ha sottolineato: "Stamattina abbiamo sbagliato l'assetto della gomma davanti e non avevo grip, allargavo le traiettorie e non riuscivo a rallentare bene. Eravamo in difficoltà, poi di pomeriggio con la soft ho cercato un feedback ed è andata meglio sin da subito. Abbiamo fatto bene anche con la dura, abbiamo fatto il tempo al secondo attacco senza spingere. La situazione è al momento positiva".

motogp
portogallo
bagnaia

