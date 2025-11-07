MotoGP Portogallo, Bagnaia: "Posso fare da secondo a sesto, Alex Marquez troppo forte"

Ai microfoni di Sky, commentando la giornata, il tre volte iridato ha sottolineato: "Stamattina abbiamo sbagliato l'assetto della gomma davanti e non avevo grip, allargavo le traiettorie e non riuscivo a rallentare bene. Eravamo in difficoltà, poi di pomeriggio con la soft ho cercato un feedback ed è andata meglio sin da subito. Abbiamo fatto bene anche con la dura, abbiamo fatto il tempo al secondo attacco senza spingere. La situazione è al momento positiva".