Sarri invoca gli arbitri stranieri ma cosa dicono i numeri? Il confronto con la Premier

Grazie ai dati ricavati da Opta siamo in grado di confrontare le differenze sul metro arbitrale applicato in Italia e negli altri top campionati europei. L'elemento che emerge ad una prima analisi è come la Serie A sia il campionato tra i Big-5 (Premier, Bundes, Ligue1 e Liga) in cui vengono fischiati in media più falli: quasi 27 a partita (26.9). L'ultimo campionato in questa particolare classifica è la Premier League con una media di 22 fischi a partita.