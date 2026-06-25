MOTOGP OLANDA

MotoGP, Bezzecchi: "Squalifica di Brno occasione per migliorarmi come persona, che bello lavorare con Pecco"

Il leader del Mondiale accoglie Bagnaia in Aprilia. Poi torna sull'episodio della spinta al commissario in Repubblica Ceca

25 Giu 2026 - 14:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Finalmente si torna in pista, sono contento. Tutto quello che è successo nei giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. È un'occasione in più per cercare di migliorarmi come persona". Alla vigilia del weekend del GP d'Olanda, il leader del Mondiale MotoGP Marco Bezzecchi torna a parlare dell'episodio che gli è costata la squalifica a Brno, una spinta a un commissario dopo una caduta avvenuta nella sprint. "La mia valutazione è che è sicuramente una stagione, finora, molto bella, dove ci sono tanti rivali fortissimi. Fortunatamente anche noi siamo stati della partita, quindi per adesso tutto bellissimo - ha aggiunto il pilota dell'Aprilia - Ovviamente è ancora lunga, però ci aspettano delle gare importanti come questa e il Sachsenring prima della pausa e, quindi, cerchiamo di fare bene".

Sull'ufficialità dell'arrivo di Bagnaia nel team di Noale a partire dal 2027. "Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra, e ovviamente anche per Pecco. Secondo me sarà bello lavorare per davvero insieme, credo la nostra prima volta in MotoGP - ha evidenziato Bez - Ma è bello anche oggi, perché comunque io e Jorge Martin abbiamo un bel rapporto: mi trovo bene e l'affinità della squadra è bella, quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e, ovviamente, essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno".

Leggi anche

Bezzecchi si scusa con il commissario: "Il mio comportamento è stato inammissibile"

videovideo
motogp
bezzecchi
gp olanda

Ultimi video

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:24
MotoGp ad Austin

MotoGp ad Austin

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

I più visti di Motogp

Porte girevoli Ducati: addio a Bagnaia che va in Aprilia, arriva Pedro Acosta

Bagnaia saluta la Ducati: "Eri il mio sogno, sarei sempre parte di me. Ma mi serviva una nuova sfida"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

Il Cannibale Marquez ha fiutato la preda, Bezzecchi non può più sbagliare

Il futuro della MotoGP è fatto: annunciato il "patto della concordia" di cinque anni con gli 11 team

Marquez rinnova con Ducati: in rosso fino al 2028. "Obiettivi ancora più ambiziosi"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:03
Porto vicinissimo a Gimenez: al Milan 28 milioni più 7 di bonus
Fabio Pecchia
14:58
Parma: rescissione anticipata del contratto con Pecchia
14:57
Bezzecchi: "Sarà bello lavorare con Pecco. La squalifica di Brno occasione per migliorarmi come persona"
14:51
La nuova Jaguar elettrica è pronta al debutto
WRC Rally di Grecia
14:38
WRC Rally di Grecia