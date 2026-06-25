MotoGP, Bezzecchi: "Squalifica di Brno occasione per migliorarmi come persona, che bello lavorare con Pecco"

"Finalmente si torna in pista, sono contento. Tutto quello che è successo nei giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. È un'occasione in più per cercare di migliorarmi come persona". Alla vigilia del weekend del GP d'Olanda, il leader del Mondiale MotoGP Marco Bezzecchi torna a parlare dell'episodio che gli è costata la squalifica a Brno, una spinta a un commissario dopo una caduta avvenuta nella sprint. "La mia valutazione è che è sicuramente una stagione, finora, molto bella, dove ci sono tanti rivali fortissimi. Fortunatamente anche noi siamo stati della partita, quindi per adesso tutto bellissimo - ha aggiunto il pilota dell'Aprilia - Ovviamente è ancora lunga, però ci aspettano delle gare importanti come questa e il Sachsenring prima della pausa e, quindi, cerchiamo di fare bene".



Sull'ufficialità dell'arrivo di Bagnaia nel team di Noale a partire dal 2027. "Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra, e ovviamente anche per Pecco. Secondo me sarà bello lavorare per davvero insieme, credo la nostra prima volta in MotoGP - ha evidenziato Bez - Ma è bello anche oggi, perché comunque io e Jorge Martin abbiamo un bel rapporto: mi trovo bene e l'affinità della squadra è bella, quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e, ovviamente, essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno".