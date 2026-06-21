Bezzecchi si scusa con il commissario: "Il mio comportamento è stato inammissibile"

Poco prima del warm up del Gran Premio della Repubblica Ceca, Marco Bezzecchi si è recato con lo scooter in pista per scusarsi con il commissario da lui colpito sabato dopo la caduta nelle battute finali della Sprint Race, al quale il leader del Mondiale - visibilmente commosso e dopo un lungo abbraccio - ha fatto dono di un paio dei suoi guanti da gara. In precedenza Marco aveva espresso via social il suo rammarico per quanto accaduto a Brno: