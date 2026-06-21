MOTOGP

Bezzecchi si scusa con il commissario: "Il mio comportamento è stato inammissibile"

Il leader del Mondiale - oggi assente al via - ha regalato al commissario di pista un paio dei suoi guanti

di Stefano Gatti
21 Giu 2026 - 10:16
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Poco prima del warm up del Gran Premio della Repubblica Ceca, Marco Bezzecchi si è recato con lo scooter in pista per scusarsi con il commissario da lui colpito sabato dopo la caduta nelle battute finali della Sprint Race, al quale il leader del Mondiale - visibilmente commosso e dopo un lungo abbraccio - ha fatto dono di un paio dei suoi guanti da gara. In precedenza Marco aveva espresso via social il suo rammarico per quanto accaduto a Brno:

"Vorrei scusarmi con tutta la comunità della MotoGP per il mio comportamento nei confronti del commissario di pista. Mi dispiace soprattutto perché conosco l'impegno dei commissari nel garantire la nostra sicurezza. Il mio comportamento è stato inammissibile e in nessun modo giustificabile. Mi scuso con tutti, con Aprilia Racing e con i miei tifosi".

Intervistato da Sky, Anche l'AD Aprilia Massimo Rivola ha fatto ritorno sulla vicenda, allineandosi con la decisione presa nei confronti del suo pilota per il suo comportamento inaccettabile ma sottolineando come la decisione stessa sia apparsa insolitamente grave rispetto all'accaduto e alle condizioni nelle quali i fatti si sono svolti.

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