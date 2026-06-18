MOTOGP

MotoGp, Bezzecchi prima di Brno: "Ho un po' di dolore ma non mi condizionerà"

Il leader del Mondiale rassicura in vista della Repubblica Ceca. Marquez: "L'obiettivo è sistemare il braccio, la velocità c'è"

18 Giu 2026 - 17:50
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La MotoGp torna per fare tappa a Brno, in Repubblica Ceca, dove Marco Bezzecchi, reduce dalla caduta in Ungheria, proverà a consolidare il vantaggio nel Mondiale. "Ho un po' di dolore ma non mi condizionerà". In conferenza stampa anche il vincitore a Balaton Park, Marc Marquez: "Bisogna sistemare il braccio, perché la velocità abbiamo visto che c'è". Acosta ci va cauto: "Non siamo nelle condizioni di pensare alla vittoria".

Dopo un Gp d'Ungheria che di fatto non ha stravolto la classifica, almeno non in vetta, il Motomondiale fa tappa a Brno. Il primo a dover tentare di riscattarsi è il leader, Marco Bezzecchi, reduce da una caduta al Balaton Park ormai assorbita: "La mano per fortuna sta bene, dopo 3-4 giorni non mi faceva più male. Ho un po' di dolore alla gamba, ma non mi condizionerà. Dopo un incidente la prima cosa da fare è andare in modo e godersi la guida. I rischi ci sono sempre, lo sappiamo. L'obiettivo è concentrarsi su questo weekend e sui prossimi. Al momento stiamo andando alla grande, non pensiamo agli altri e lavoriamo su noi stessi". Spazio poi alla pista di Brno: "Circuito molto divertente, l'anno scorso io, Marquez e Acosta abbiamo fatto una bella gara".

Proprio i due spagnoli di Ducati e Ktm fanno compagnia a Bezzecchi in conferenza stampa, con Marc Marquez reduce dal successo in Ungheria: "Qui non siamo su uno dei miei tracciati preferiti, ma sta andando sempre meglio nel corso degli anni. Il mio infortunio? Quando sto bene e in condizione la velocità c'è, l'abbiamo visto. Ora devo dimostrarla e migliorare sulla durata tra Sprint e gara lunga. Ho fatto passi avanti in palestra e spero si rifletta sulla moto, il primo obiettivo è sistemare il braccio che funziona al momento in modo un po' diverso. Devo aggiustare tutto e riadattarmi".

Secondo sia nella sprint di sabato che in gara a Balaton Park, Pedro Acosta non lascia comunque tanto spazio all'ottimismo: "Al momento non siamo nelle condizioni di poter pensare alla vittoria. Prima o poi dovrebbe arrivare, ma c'è da dire che è passato già tanto tempo".

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