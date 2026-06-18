MotoGp, Bezzecchi prima di Brno: "Ho un po' di dolore ma non mi condizionerà"

Dopo un Gp d'Ungheria che di fatto non ha stravolto la classifica, almeno non in vetta, il Motomondiale fa tappa a Brno. Il primo a dover tentare di riscattarsi è il leader, Marco Bezzecchi, reduce da una caduta al Balaton Park ormai assorbita: "La mano per fortuna sta bene, dopo 3-4 giorni non mi faceva più male. Ho un po' di dolore alla gamba, ma non mi condizionerà. Dopo un incidente la prima cosa da fare è andare in modo e godersi la guida. I rischi ci sono sempre, lo sappiamo. L'obiettivo è concentrarsi su questo weekend e sui prossimi. Al momento stiamo andando alla grande, non pensiamo agli altri e lavoriamo su noi stessi". Spazio poi alla pista di Brno: "Circuito molto divertente, l'anno scorso io, Marquez e Acosta abbiamo fatto una bella gara".