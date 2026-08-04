Bezzecchi: "Sono felice di tornare anche se non sono ancora al 100"

Dopo tre settimane di pausa, la MotoGP torna in pista a Silverstone per il dodicesimo round della stagione, poco più di metà campionato. L'attesa è tutta per Marco Bezzecchi, che è reduce da gare difficili, culminate con l'infortunio in Germania. Il pilota dell'Aprilia, prima di salire sulla sua RS-GP, dovrà essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare, anche a seguito dell’operazione alla clavicola e dell’intervento per la pulizia del ginocchio sinistro. "Sono contento di tornare, ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre. È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare e ho tanta voglia di salire sulla RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene, so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta", ha detto "Bez".
Situazione diversa nell'altra metà del box, dove Jorge Martin guarda tutti dall'alto in basso come leader della classifica iridata. "È stata una pausa estiva molto positiva. Ho potuto riposarmi, ma anche allenarmi molto e portare a termine una sfida in bicicletta insieme ai miei amici, che sognavo di fare da tanto. Non vedo l'ora di tornare in pista con la mia Aprilia e di lavorare di nuovo insieme al mio team. Ci aspetta una seconda parte di stagione entusiasmante, nella quale cercheremo di dare il massimo. Ora arriviamo a Silverstone, un circuito che mi piace molto e dove ho ottimi ricordi. Spero di regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi", le parole dello spagnolo.