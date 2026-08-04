Bezzecchi: "Sono felice di tornare anche se non sono ancora al 100"

Dopo tre settimane di pausa, la MotoGP torna in pista a Silverstone per il dodicesimo round della stagione, poco più di metà campionato. L'attesa è tutta per Marco Bezzecchi, che è reduce da gare difficili, culminate con l'infortunio in Germania. Il pilota dell'Aprilia, prima di salire sulla sua RS-GP, dovrà essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare, anche a seguito dell’operazione alla clavicola e dell’intervento per la pulizia del ginocchio sinistro. "Sono contento di tornare, ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre. È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare e ho tanta voglia di salire sulla RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene, so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta", ha detto "Bez".