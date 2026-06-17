MOTOGP

Aprilia riparte da Brno: pista in salita per Martin, occasione da sfruttare per Bezzecchi

Lo spagnolo dovrà scontare un doppio long lap penalty per lo "strike" al via del GP d'Ungheria

di Stefano Gatti
17 Giu 2026 - 11:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo il nulla di fatto o quasi del Gran Premio d'Ungheria, Aprilia punta a rimettesi in marcia a Brno per rispondere alla doppietta Sprint-Gran Premio di Marc Marquez e della Ducati al Balaton Park. Marco Bezzecchi e Jorge Martin occupano la prima e la seconda casella, separati tra loro di venti punti (180 a 160) ma la concorrenza è ben lontana dal deporre le armi. Fabio Di Giannantonio (138), Pedro Acosta (132) e lo stesso Marquez (108 punti) sono ancora in grado di "pungere". Nella cabina di regia di Noale non è ancora arrivato il momento di puntare su un solo candidato al titolo (come minimo fino alla pausa estiva post Brno, Assen e Sachsenring), ma a ruote ancora ferme il Gran Premio della Repubblica Ceca è uno snodo importante della stagione dei men in black Aprilia.

© Getty Images

© Getty Images

Curiosamente (e al netto della cancellazione della tappa ceca del Motomondiale tra il 2021e il 2024, Bezzecchi e Martin non hanno mai tagliato per primi il traguardo a Brno. Non particolarmente efficace da queste parti in sella a Moto3 e Moto 2 (due sesti posti in entrambe le classi), Bez ha fatto meglio l'anno scorso al ritorno in calendario del GP della Repubblica Ceca, fermandosi ai piedi del podio nella Sprint Race, per poi salirvi (sul secondo gradino) nell'appuntamento clou della domenica. Un solo passaggio sul podio (secondo posto) anche per Martin, ma ormai dieci anni fa nella Moto3. Al suo vero rientro dopo una prima parte di stagione tormentatissima, nel 2025 lo spagnolo non andò oltre la settima casella della classifica nel Gran Premio.

© Getty Images

© Getty Images

Jorge ha tutte le intenzioni di dare battaglia al suo compagno di squadra ma per lui il fine settimana di Brno è tutto in salita. Martin dovrà infatti scontare in gara un doppio long lap penalty, comminatogli per lo strike al via del Gran Premio d'Ungheria che ha mandato al tappeto i connazionali Fermin Aldeguer e Raul Fernandez, l'italiano Fabio Di Giannantonio (l'unico in grado di riprendere) ma soprattutto il compagno di squadra Bezzecchi che a Brno ha un'occasione importante di segnare un punto a proprio favore nella sfida per il titolo della premier class.

motogp
brno
bezzecchi
martin
aprilia
pista
occasione

Ultimi video

01:33
Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:24
MotoGp ad Austin

MotoGp ad Austin

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:33
Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

I più visti di Motogp

DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

Marquez di fabbrica: Brno, ultima chiamata titolo per Marc

Marc Marquez fa 100

Marquez, ultima chiamata per il titolo: "Sarà dura, ho pensato al ritiro"

Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Giancarlo Antognoni 
13:08
Fiorentina, Antognoni conferma il no al centenario: “Rispetto la mia volontà”
13:02
Ciclismo: infortunio al gomito, van Aert salta il Tour de France
In Bangladesh esplode la festa al gol di Messi
12:56
In Bangladesh esplode la festa al gol di Messi
12:45
L'Italia riparte da Roma: il 25 settembre all'Olimpico sfida al Belgio in Nations League
DICH CANNAVARO VIGILIA 17/6 DICH
12:33
Cannavaro pronto per l'esordio: "Nulla da perdere ma non siamo qui per divertirci"