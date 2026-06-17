Aprilia riparte da Brno: pista in salita per Martin, occasione da sfruttare per Bezzecchi

Dopo il nulla di fatto o quasi del Gran Premio d'Ungheria, Aprilia punta a rimettesi in marcia a Brno per rispondere alla doppietta Sprint-Gran Premio di Marc Marquez e della Ducati al Balaton Park. Marco Bezzecchi e Jorge Martin occupano la prima e la seconda casella, separati tra loro di venti punti (180 a 160) ma la concorrenza è ben lontana dal deporre le armi. Fabio Di Giannantonio (138), Pedro Acosta (132) e lo stesso Marquez (108 punti) sono ancora in grado di "pungere". Nella cabina di regia di Noale non è ancora arrivato il momento di puntare su un solo candidato al titolo (come minimo fino alla pausa estiva post Brno, Assen e Sachsenring), ma a ruote ancora ferme il Gran Premio della Repubblica Ceca è uno snodo importante della stagione dei men in black Aprilia.