Aprilia riparte da Brno: pista in salita per Martin, occasione da sfruttare per Bezzecchi
Lo spagnolo dovrà scontare un doppio long lap penalty per lo "strike" al via del GP d'Ungheriadi Stefano Gatti
© Getty Images
Dopo il nulla di fatto o quasi del Gran Premio d'Ungheria, Aprilia punta a rimettesi in marcia a Brno per rispondere alla doppietta Sprint-Gran Premio di Marc Marquez e della Ducati al Balaton Park. Marco Bezzecchi e Jorge Martin occupano la prima e la seconda casella, separati tra loro di venti punti (180 a 160) ma la concorrenza è ben lontana dal deporre le armi. Fabio Di Giannantonio (138), Pedro Acosta (132) e lo stesso Marquez (108 punti) sono ancora in grado di "pungere". Nella cabina di regia di Noale non è ancora arrivato il momento di puntare su un solo candidato al titolo (come minimo fino alla pausa estiva post Brno, Assen e Sachsenring), ma a ruote ancora ferme il Gran Premio della Repubblica Ceca è uno snodo importante della stagione dei men in black Aprilia.
© Getty Images
Curiosamente (e al netto della cancellazione della tappa ceca del Motomondiale tra il 2021e il 2024, Bezzecchi e Martin non hanno mai tagliato per primi il traguardo a Brno. Non particolarmente efficace da queste parti in sella a Moto3 e Moto 2 (due sesti posti in entrambe le classi), Bez ha fatto meglio l'anno scorso al ritorno in calendario del GP della Repubblica Ceca, fermandosi ai piedi del podio nella Sprint Race, per poi salirvi (sul secondo gradino) nell'appuntamento clou della domenica. Un solo passaggio sul podio (secondo posto) anche per Martin, ma ormai dieci anni fa nella Moto3. Al suo vero rientro dopo una prima parte di stagione tormentatissima, nel 2025 lo spagnolo non andò oltre la settima casella della classifica nel Gran Premio.
© Getty Images
Jorge ha tutte le intenzioni di dare battaglia al suo compagno di squadra ma per lui il fine settimana di Brno è tutto in salita. Martin dovrà infatti scontare in gara un doppio long lap penalty, comminatogli per lo strike al via del Gran Premio d'Ungheria che ha mandato al tappeto i connazionali Fermin Aldeguer e Raul Fernandez, l'italiano Fabio Di Giannantonio (l'unico in grado di riprendere) ma soprattutto il compagno di squadra Bezzecchi che a Brno ha un'occasione importante di segnare un punto a proprio favore nella sfida per il titolo della premier class.