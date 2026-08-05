Salah accolto come un eroe: è un giocatore de Trabzonspor

Ecco cosa è successo appena atterrato in Turchia

05 Ago 2026 - 12:34
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Mohamed Salah è sbarcato in Turchia dove giocherà con il Trabzonspor. Dopo nove anni di Liverpool, l'egiziano 34enne, che ha giocato anche in Serie A con la Roma e la Fiorentina, volta pagina e ricomincia dalla Süper Lig. Per lui un accordo biennale da oltre 15 milioni di euro netti a stagione. Protagonista con il suo Egitto al Mondiale 2026, dove ha contribuito con un gol e due assist in cinque partite alla bella prestazione della sua Nazionale, Salah dà così il via alla sua nuova avventura calcistica

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