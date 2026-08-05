Inter, rischio beffa: Atletico Madrid all'assalto del Cuti Romero, pronta offerta al Tottenham

05 Ago 2026 - 12:42
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Trema l'Inter: l'Atletico Madrid, su indicazione esplicita di Simeone, vuole portare a Madrid Cristian Romero e starebbe per offrire 30 milioni al Tottenham. Il giocatore argentino avrebbe espresso chiaramente la sua preferenza per i Colchoneros, stando a quanto riporta Marca, e ora attende le mosse ufficiali del club spagnolo. Secondo il media, per altro, Romero avrebbe una clausola che lo aiuterebbe a liberarsi dal Tottenham in caso di chiamata di una tra Real, Barcellona e appunto Atletico Madrid. A incidere sarebbe anche la volontà, dato un ottimo rapporto personale, di essere allenato dal Cholo Simeone e di giocare con suo figlio Giuliano. Infine, a favorire i biancorossi nell'affare sono le prossime cessione di Molina e probabilmente di Ruggeri, che faranno entrare soldi freschi subito nelle casse madrilene. Nella rosa dei campioni di Spagna 2020/21 Romero andrebbe a prendere lo slot lasciato libero dalla colonna José Maria Gimenez, ormai al passo d'addio.

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