MotoGp, Bezzecchi operato alla spalla: rientro previsto a Silverstone

Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo: la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, il team medico auspica che il pilota Aprilia possa essere già pronto per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico.
L'INCIDENTE
Bezzecchi nel corso delle qualifiche al Sachsenring (in Q2) ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Un impatto che gli è costato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra.