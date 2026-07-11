Motomondiale

MotoGP, Germania: pole e record per Marquez al Sachsenring

Lo spagnolo della Ducati davanti a tutti in 1'19"041, secondo il fratello Alex. Terzo Di Giannantonio, brutta caduta per Bezzecchi

11 Lug 2026 - 11:48
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Il Sachsenring si conferma dominio di Marc Marquez: lo spagnolo trova la nona pole position e mette a segno il nuovo record della pista per quanto riguarda il giro secco. Nelle qualifiche del Gp di Germania, il ducatista ferma il tempo in 1'19"041, battendo per 61 centesimi il fratello Alex, con Di Giannantonio (+0"147) a completare il podio. Brutta caduta per Bezzecchi, ottavo a +0"572 davanti a Martin (+0"687). Alle 15 la Sprint Race.

Dominio

 Si scrive Sachsenring, si legge Marc Marquez. Nella pista dove, considerando tutte le categorie, ha vinto 12 volte (più la sprint dello scorso anno), lo spagnolo si prende la nona pole, piazzandosi davanti a tutti. Ma non è evidentemente abbastanza: l'iberico, infatti, realizza il nuovo record della pista. Nel 2025, Di Giannantonio (terzo di giornata) aveva messo fermato il tempo in 1'19"071, migliorato di tre centesimi (1'19"041) da Marquez. Le qualifiche in terra tedesca sono poi una questione di famiglia, visto che al secondo posto c'è il fratello Alex, a +0"061. A completare il podio virtuale proprio Di Giannantonio, terzo a +0"147. Brutte notizie, invece, per Marco Bezzecchi: prima conclude il giro in 1'19"613, vale a dire a più di mezzo secondo da Marc Marquez, poi nel tentativo di farne un altro è protagonista di una bruttissima caduta sul braccio sinistro che lo costringe a chiudere in anticipo la seconda sessione di qualifiche. E ora, presenza e rendimento nella Sprint Race e non solo sono in fortissimo dubbio. Il pilota dell'Aprilia resta comunque davanti al leader del Mondiale Jorge Martin, nono in 1'19"728 (+0"687). Completano la top 10 Fernandez (quarto a +0"151), Ogura (quinto a +0"307), Quartararo (sesto a +0"342), Morbidelli (settimo in +0"491) e Acosta, decimo in 1'19"740. Undicesimo Bagnaia (+0"712). Alle 15 la Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend.

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