MotoGP, Germania: pole e record per Marquez al Sachsenring

Si scrive Sachsenring, si legge Marc Marquez. Nella pista dove, considerando tutte le categorie, ha vinto 12 volte (più la sprint dello scorso anno), lo spagnolo si prende la nona pole, piazzandosi davanti a tutti. Ma non è evidentemente abbastanza: l'iberico, infatti, realizza il nuovo record della pista. Nel 2025, Di Giannantonio (terzo di giornata) aveva messo fermato il tempo in 1'19"071, migliorato di tre centesimi (1'19"041) da Marquez. Le qualifiche in terra tedesca sono poi una questione di famiglia, visto che al secondo posto c'è il fratello Alex, a +0"061. A completare il podio virtuale proprio Di Giannantonio, terzo a +0"147. Brutte notizie, invece, per Marco Bezzecchi: prima conclude il giro in 1'19"613, vale a dire a più di mezzo secondo da Marc Marquez, poi nel tentativo di farne un altro è protagonista di una bruttissima caduta sul braccio sinistro che lo costringe a chiudere in anticipo la seconda sessione di qualifiche. E ora, presenza e rendimento nella Sprint Race e non solo sono in fortissimo dubbio. Il pilota dell'Aprilia resta comunque davanti al leader del Mondiale Jorge Martin, nono in 1'19"728 (+0"687). Completano la top 10 Fernandez (quarto a +0"151), Ogura (quinto a +0"307), Quartararo (sesto a +0"342), Morbidelli (settimo in +0"491) e Acosta, decimo in 1'19"740. Undicesimo Bagnaia (+0"712). Alle 15 la Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend.