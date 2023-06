MotoGP, Bagnaia: “Non sono al 100%, ma pronto a gareggiare”. Bezzecchi: “Sogno un team ufficiale”

LE PAROLE

Il leader del Mondiale: “La gamba fa male, ma non quando guido“. Il vincitore di Le Mans: “Non sento la pressione per il mondiale”

Alla vigilia del weekend di MotoGp del Mugello, il campione del mondo Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa: "Fatico a camminare, ma dovrei riuscire a gareggiare anche se non sono al 100%". Marco Bezzecchi, dopo la vittoria di Le Mans parla così: "Non c'è pressione per la classifica piloti al momento. Sogno di correre per un team ufficiale". Torna anche Enea Bastianini: "Sarà dura in gara dopo lo stop, l'obiettivo è la top ten".

La MotoGP torna in pista e lo fa al Mugello. Alla vigilia del weekend, è intervenuto in conferenza Pecco Bagnaia, che ha parlato innanzitutto delle sue condizioni fisiche: “Non vedo l’ora di gareggiare, è una delle mie piste preferite. Non sono al 100%, ma fatico più a camminare che ad andare in moto, non penso che il dolore condizionerà il mio gran premio. Ho testato le mie condizioni su questo tracciato ed in altri circuiti minori in queste settimane.” Chiude poi con una battuta sul possibile ritorno di Iannone: “Tornare dopo quattro anni è difficile, ma sarebbe una bella storia se ci riuscisse”.

Ritorna in pista anche il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, che ha così parlato ai giornalisti: “Per me è bellissimo tornare proprio nel Gran Premio di casa: la spalla funziona bene, anche se non sono ancora al top e devo ritrovare la confidenza con la moto. Ho fatto solo un test in questo periodo, ma nonostante un po’ di stanchezza penso di poter essere competitivo questo weekend, anche se sarà lunga ho fiducia. Il mio obiettivo è la top ten. Ho osservato da fuori alcune dinamiche in pista, ma ora voglio tornare e testarle dall’interno. Ripetere ciò che ha fatto Marquez, nelle mie condizioni, può però essere complicato”

Il vincitore dell’ultimo GP, Marco Bezzecchi, si è espresso in questo modo in merito al sogno Mondiale: “Pista fantastica per noi piloti italiani, spero di vedere tantissimi tifosi. Non so ancora quali aggiornamenti porteremo, attendo la riunione con il team per scoprirlo. Ducati mi sta aiutando molto, mi sento supportato: il mio sogno sarebbe quello di passare ad un team ufficiale. Siamo in una fase iniziale del campionato, la pressione è sempre alta ma al momento non la sento per lotta al mondiale, ma solo prima della gara”

Presente in conferenza stampa anche Brad Binder, autore finora di un ottimo inizio di stagione: “Stiamo migliorando, con il nuovo pacchetto possiamo toglierci ulteriori soddisfazioni. Voglio lottare per il podio e per il top della classifica”. Deluso, invece, Fabio Quartararo: “Negli scorsi anni siamo arrivati qui in condizioni ben diverse, stiamo faticando molto e ho già mancato il Q1 due volte in qualifica quest’anno. Cercheremo di non modificare particolarmente l’assetto e migliorare, facciamo tanta fatica in curva”.

Fiducia, infine, per Marc Marquez: “Mi sono divertito a Le Mans, anche se ho guidato sul limite il passo era migliore di quanto mi aspettassi. La condizione fisica mi ha limitato, soprattutto a causa della sindrome compartimentale al braccio, ma mi sento al massimo livello di condizione ora. Qui sarà dura, perché i miei difetti vengono messi molto più in mostra su questo tipo di circuito. L’obiettivo è finire tra i primi. Non so dove sarò in futuro, ma cerco un progetto vincente”.