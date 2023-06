Idoneo e arrolato: Bastianini "fit" per il Mugello

© twitter

Dopo l'incidente al del primo GP Sprint di fine marzo in Portogallo e il primo tentativo di rientro al GP di Spagna, Enea Bastianini si appresta finalmente a dare il via al suo primo Mondiale da pilota ufficiale Ducati. Il pilota romagnolo ha infatti passato il check up medico al Mugello, indispensabile per poter scendere in pista fin dai primi turni di prove del Gran Premio d'Italia. Il ritorno di Bastianini in pista arricchisce di nuovi contenuti il menu della sesta tappa iridata ed è sicuramente destinato ad aggiungere sale (o magari... pepe) alle sfide in pista, anche e soprattutto quella - attesissima - con il compagno di squadra Francesco Bagnaia.