MotoGP, Bagnaia: "Il 2025 con Marquez? Sarà un successo o un... disastro"

MOTOGP

Il campione del mondo e la stagione che verrà: "Entrambi persone intelligenti e sapremo adattarci perfettamente"

C'è ancora un Mondiale tutto da conquistare, ma Pecco Bagnaia pensa già al 2025 dove avrà come compagno l'otto volte campione del mondo Marc Marquez. "Marc sarà super competitivo da subito e molto motivato". Potrebbe essere un successo... oppure un disastro - ha spiegato il campione del mondo a Motogp.com - Un disastro se tra noi iniziassero rivalità e discussioni. Ma penso che siamo entrambi persone intelligenti e sapremo adattarci perfettamente".

Tra Bagnaia e Marquez ci sono state già scintille in pista in questa stagione. In Portogallo, a marzo, c'è stato un contatto tra i due campioni con tanto di caduta per entrambi. Un episodio che ha infastidito e non poco la Ducati, che l'anno prossimo comincerà la rincorso al Mondiale con due galli (e che galli) nello stesso pollaio. Ducati ora ha due fenomeni e deve sostenerli entrambi, evitando stravolgimenti e favoritismi.

Bagnaia ha anche parlato del cambio di strategia della Ducati: "Ha cambiato la propria strategia, che era quella di credere nei piloti giovani, dando loro la possibilità di arrivare al team factory per avere a disposizione i materiali migliori".

Vedi anche Motogp Non c'è due... senza quattro? Mercato piloti 2025, pista in discesa per Bagnaia