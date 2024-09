MotoGP, Bagnaia dopo le prequalifiche: "Tempi incredibili considerando le condizioni"

MOTOGP

Il due volte Campione del Mondo: “Mentre guido ora sono al 100%”. Martin elogia Pecco: "In curva 11 lui è incredibile"

© Getty Images Parlano i protagonisti al termine delle prequalifiche del GP dell’Emilia-Romagna, secondo appuntamento nel circuito Marco Simoncelli di Misano. Pecco Bagnaia si è detto stupito dei tempi registrati, soprattutto da sé stesso e da Martin: “Feeling molto strano, per le condizioni che abbiamo trovato abbiamo fatto dei tempi pazzeschi”. Più cauto invece Marc Marquez: “Domani sotto l’1’30’’? Credo che io non ci riuscirò, spero nemmeno gli altri”.

Vedi anche Motogp MotoGp, pre-qualifiche: Pecco Bagnaia da record, terzo Marquez

Al termine delle prequalifiche di MotoGP ha parlato Pecco Bagnaia, carico in vista delle qualifiche: “Il feeling con la pista è stato veramente strano, io mi sentivo molto lento. Ho fatto 1’32’’9, manca tantissimo grip nella prima parte. Però in trazione si riesce ad accelerare meglio. Abbiamo fatto dei tempi incredibili per le condizioni che c’erano, io e Martin abbiamo fatto la differenza nel passo gara. Oggi siamo arrivati al limite del 1’30’’ ma eravamo nelle condizioni ottimali. Domani con più freddo dovremo mettere la gomma media, che soffre nelle curve a sinistra. Abbiamo fatto modifiche per avere una moto più stabile in uscita di curva, lo scorso weekend perdevo da Marc e Jorge. Stare bene fisicamente però fa la differenza, ora mentre guido sono al 100%”.

Ad elogiare lo step del Campione del Mondo c’è anche Jorge Martin: “Sono contento, ho migliorato già la qualifica della settimana scorsa, poi il passo è buonissimo. Pecco sta benissimo, in curva 11 è superiore rispetto a tutti. Sa perfettamente quando e come entrare. Anche secondo me la pista era peggiore rispetto a due settimane fa. La temperatura era migliore, stiamo andando molto forte”.

Un po’ più staccato e decisamente più cauto invece Marc Marquez: “Oggi Bagnaia e Martin sono andati fortissimo, per il momento noi non ci riusciamo. Ho fatto un paio di giri in 1’31’’ basso, sono contento ma loro sono davanti a tutti. Domani sotto l’1’30’’? Io credo di no, gli altri spero di no. Domattina sarà più freddo, e già oggi a sinistra si chiudeva la ruota davanti”.