MotoGp, pre-qualifiche: Pecco Bagnaia da record, terzo Marquez

A MISANO

Pecco firma il giro più veloce di sempre sul circuito, il pilota della Pramac insegue a due decimi

© Getty Images È un Pecco Bagnaia da record quello che si prende le pre-qualifiche del Gp dell'Emilia-Romagna. A Misano, il campione del Mondo in carica firma il giro più veloce di sempre del circuito: 1'30"286, un tempo che gli permette di anticipare di quasi due decimi (+0"198) il rivale per il titolo, Jorge Martin. Terzo posto per Marc Marquez (+0"299), approdano in Q2 anche Bastianini, Quartararo, Morbidelli, Bezzecchi, Viñales, Acosta e Aleix Espargarò.

Le libere del Gp dell'Emilia-Romagna erano andate a Martin, ma nelle pre-qualifiche arriva la super risposta di Pecco Bagnaia. Il campione del Mondo in carica firma il giro più veloce di sempre a Misano: 1'30"286, un tempo 18 millesimi più veloce di quello firmato nella pole dello scorso 7 settembre in occasione del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota della Pramac insegue a quasi due decimi (+0"198), ma il leader della generale si conferma il principale pericolo per il detentore del titolo. A fare da terzo incomodo è sempre Marc Marquez, di fatto a tre decimi (+0"299) di distacco da Pecco.

Grande miglioramento per Bastianini, dodicesimo nelle libere e quarto (+0"321) nelle pre-qualifiche: sale la candidatura a ruolo di spalla perfetta per Bagnaia nella lotta per la vittoria e per il Mondiale. Quinto Quartararo, che conferma le ottime sensazioni della mattinata. La top 10 si completa con Morbidelli, Bezzecchi, Viñales, Acosta ed Aleix Espargarò. Una caduta all'ultimo toglie a Miller la possibilità di accedere, come tutti gli altri, alla Q2 di sabato.