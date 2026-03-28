MotoGp: Di Giannantonio in pole ad Austin, Bezzecchi è secondo
Uno-due italiano nelle qualifiche del Gp del Texas, Bagnaia chiude quarto e viene ostacolato da Ogura
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Dopo aver svettato nelle qualifiche del Gp del Brasile, Fabio Di Giannantonio concede il bis in Texas. Il pilota italiano del team VR46, che aveva ostentato la sua passione per il circuito di Austin, demolisce il record della pista e conquista la pole position col tempo di 2.00.136.
Secondo Marco Bezzecchi (+0.193), chiude la prima fila Acosta (+0.341) mentre Bagnaia è quarto (+0.427). Sesto Marc Marquez (+0.501), alle 21 il via della Sprint Race.
Ci sarà nuovamente Fabio Di Giannantonio, in pole, in MotoGP. Austin conferma il grande stato di forma del pilota del team VR46, che era già scattato davanti a tutti in Brasile e aveva preannunciato il suo grande feeling col tortuoso tracciato toscano. Decisivo l'ultimo giro cronometrato effettuato da Diggia, che si rende imprendibile e distrugge il record della pista dopo un duello a suon di "caschi rossi" con Marco Bezzecchi: crono di 2.00.136 per il poleman, che chiude davanti al leader del Mondiale per 193 millesimi e scatterà davanti a tutti sia nella Sprint Race, che nel Gp domenicale.
Terza posizione e prima fila per Pedro Acosta su Ktm (+0.349), quarto e polemico Pecco Bagnaia: il pilota Ducati si è infuriato per un impeding di Ogura, mentre stava effettuando il suo giro veloce e si sarebbe portato in testa. Il suo tempo lo porta a 427 millesimi dal leader, precedendo Mir (+0.455) che proveniva dal Q1 e Marc Marquez: sesta posizione per il campione in carica, non ancora al 100% e in difficoltà sul giro secco (+0.501).
Completano la top-10 Martin (+0.560), Alex Marquez (+0.629), Marini (+0.755) e Aldeguer (+0.878), con Bastianini 12° e ultimo del Q2 (+1.341). Non avevano superato il taglio Quartararo e Morbidelli, che scatteranno rispettivamente in 16a e 20a posizione. Alle ore 21 la Sprint Race, primo duello sul circuito di Austin.
"Sono veramente contento, è stato il giro più adrenalinico della mia vita. Ho spinto, mi sentivo molto bene sulla moto", le parole di Di Giannantonio a Sky dopo la pole. "Il team - continua - ha fatto un grande lavoro, questa mattina abbiamo fatto una modifica ed è servita. La Sprint sarà una battaglia, non sarà facile prendere un gap sufficiente come in Brasile. Ci sono tanti piloti molto veloci, saremo tutti lì. La pole la dedico a tutta la mia squadra".