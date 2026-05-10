MotoGP, Marc Marquez operato dopo la caduta nella Sprint Race in Francia. Tardozzi: "Tutto bene"

Marc Marquez è stato operato dopo la brutta caduta sabato 9 maggio nel finale della Sprint Race di Le Mans: si attende il comunicato ufficiale della Ducati per conoscere le condizioni del campione del mondo, costretto all'intervento per la frattura al quinto metatarso del piede destro e per sostituire la vite che si era spostata nella sua spalla destra (infortunata lo scorso autunno al GP dell'Indonesia) andando a toccare il nervo radiale che sovraintende alla funzionalità del braccio e della mano. "La cosa più importante è la sua salute, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. È andato tutto bene, speriamo di rivederlo al più presto" ha detto Davide Tardozzi dopo la gara.