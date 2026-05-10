MotoGP, Marc Marquez operato dopo la caduta nella Sprint Race in Francia. Tardozzi: "Tutto bene"

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Il team manager italiano ha confermato che il suo pilota non sarà sostituito il prossimo weekend a Barcellona
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Marc Marquez è stato operato dopo la brutta caduta sabato 9 maggio nel finale della Sprint Race di Le Mans: si attende il comunicato ufficiale della Ducati per conoscere le condizioni del campione del mondo, costretto all'intervento per la frattura al quinto metatarso del piede destro e per sostituire la vite che si era spostata nella sua spalla destra (infortunata lo scorso autunno al GP dell'Indonesia) andando a toccare il nervo radiale che sovraintende alla funzionalità del braccio e della mano. "La cosa più importante è la sua salute, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. È andato tutto bene, speriamo di rivederlo al più presto" ha detto Davide Tardozzi dopo la gara.
Prima del GP di Francia, il team manager della Rossa invece aveva parlato di un intervento non banale e di tempi di recupero tutti da valutare, ricordando come la priorità fosse la salute del pilota. Il manager ducatista aveva anche confermato che il nove volte campione del mondo non verrà sostituito in occasione del Gran Premio di Catalunya del prossimo fine settimana (15-17 maggio).