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Stranezze

Scambia una supercar con delle carte Pokémon

Senza alcun dubbio, si tratta di una delle trattative più insolite degli ultimi anni. La R8 in questione appartiene alla prima generazione del progetto supercar della casa di Ingolstadt: costruita tra il 2007 e il 2015, con un motore 4.2 litri V8 aspirato o con un 5.2 litri V10 - sempre aspirato - da oltre 500 CV. Al momento dello scambio, la vettura aveva percorso meno di 60 mila chilometri e la sua valutazione si attestava - appunto - attorno a 140 mila dollari. L'obiettivo del collezionista era di ottenere una singola carta: una Charizard olografica del 1999, il cui valore è di 149. 000 dollari. Non trovando nessuno disposto a concedergliela, si è rivolto ad altro trovando un accordo che, in cambio dell'automobile, gli ha permesso di portare a casa ben 437 pezzi e diverse confezioni ancora sigillate. Secondo Pritchett, l'operazione gli ha permesso di guadagnarci: per le sue stime, l'intero "blocco" di collezionabili varrebbe 165 mila dollari

15 Mag 2026 - 12:11
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