MotoGp, Bezzecchi prima di Austin: "Difficile battere Marquez qui. Il Mondiale? È presto..."

Il pensiero torna poi al precedente weekend e alle condizioni del tracciato di Goiania: "Non ci lamentiamo delle condizioni, i termini di sicurezza sono stati rispettati. Non possiamo lamentarci, abbiamo corso in sicurezza e le condizioni erano uguali per tutti. Ad Austin sarà tutto diverso, è una pista molto lunga e con frenate importanti. Qui non ti rilassi mai".



Il microfono passa poi a Marc Marquez, dominatore su questo tracciato, ma in astinenza di vittorie: "L'anno scorso ero più in forma e con sensazioni migliori, non sono al 100%. L'obiettivo delle prossime gare sarà quello di arrivare a lottare per la vittoria, speriamo di farlo già ad Austin: stiamo cercando di migliorare il feeling, che mi manca ancora, e la conoscenza della moto. Inoltre dovremo essere più costanti sui tempi sul giro, non mostriamo la velocità che abbiamo in qualifica e siamo poco consistenti. Amo questa pista, ma non vinco da quattro stagioni. Dovremo capire come battere Marco Bezzecchi, che guida il Mondiale e sembra invincibile: è in una striscia positiva, ha vinto le ultime quattro gare ed è il più pericoloso, ma io penso di avere la miglior moto e il miglior team. Dovremo lavorare sodo, il campionato è ancora molto lungo. Ora è il momento dell'Aprilia, prima dominava Ducati e lo scenario può ancora cambiare. La MotoGp ha bisogno di questo, di tanti "colori" e costruttori diversi sul podio".