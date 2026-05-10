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MOTOGP francia

MotoGp Francia 2026, le foto di Le Mans e della caduta di Alex Marquez

La gara vinta da Martin e la scivolata di Alex Marquez che l'ha costretto al ritiro nelle fasi iniziali

10 Mag 2026 - 14:50
18 foto

Dopo Marc, anche Alex tradito da Le Mans: weekend negativo per i fratelli Marquez in Francia. Se il campione del mondo è stato costretto a operarsi, il fratellino si è ritirato in gara per una brutta scivolata nelle fase iniziali. Riuscito a rialzarsi, è andato ai box senza poi tornare in pista.

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