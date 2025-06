MotoGP ad Assen, Bagnaia vuole rifarsi: "Riparto da cose positive Mugello"

A Sky Sport ha poi aggiunto: "Nei momenti difficili impari sicuramente molto di più che nei momenti buoni. Solo in quei casi riesci a capire veramente dove stai sbagliando, cosa la gente intorno a te sta sbagliando, di chi hai bisogno. E questo è uno di quei momenti lì. Mi aiuterà sicuramente a capire varie dinamiche, mi aiuterà sicuramente a crescere. Purtroppo ci sono delle volte in cui la fretta o il nervoso ti fanno capire cose in modo sbagliato, però alla fine la trasparenza è una virtù che bisogna portare sempre dietro. Sono capace ogni volta di resettare e di ripartire da zero con l'entusiasmo di sempre. Questa è una fortuna e non vedo l'ora di girare qui ad Assen, che è una pista meravigliosa. Ho riguardato un po' di gare del passato, le Sprint Race, e in generale è una pista che mi è sempre venuta abbastanza bene. Siamo pronti per partire".