Bagnaia: "Faccio fatica a capire, non so più gestire la gomma dietro"

Il ducatista italiano non riesce a spiegarsi la ragione delle sue difficoltà in gara

di Stefano Gatti
17 Ago 2025 - 15:37
FRANCESCO BAGNAIA

"Mi piacerebbe sapere cos'è successo anche oggi... È tutto l'anno che succedono cose strane che faccio fatica a capire. Qui sono sempre stato veloce, oggi invece dovevo lottare per l'ottava posizione prendendo dodici secondi dal primo: è un vero peccato. Faccio fatica ad accettare questa situazione, a maggior ragione su questa pista. Andavo più piano un po' dappertutto: ho preso dodici secondi dal mio tempo di gara del 2024. Non posso e non voglio entrare nel dettaglio dei nostri problemi. Avevamo iniziato bene venerdì con un buon passo su gomma usata e così sabato mattina, poi la Sprint è andata come sapete. Tutto di nuovo sotto controllo nel warm up e poi di nuovo male in gara. Il potenziale c'è sempre, sappiamo cosa possiamo fare ma per qualche motivo poi siamo un po' vincolati. Questa è una pista ad alta usura: in passato qui gestivo bene la gomma dietro, a quanto pare non ne sono più capace".   

