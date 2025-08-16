Logo SportMediaset
Marc Marquez inarrestabile: vince anche la Sprint in Austria. Bagnaia si ritira

Undicesimo trionfo di fila per lo spagnolo, che vince a Spielberg davanti al fratello Alex e ad Acosta. Male Bagnaia: out

16 Ago 2025 - 18:15
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ancora Marc Marquez: con la sprint race del Gp d'Austria, e considerando sia le gare del sabato che quelle della domenica, sono undici vittorie di fila in MotoGp per il Ducatista, che a Spielberg si impone davanti al fratello Alex e a Pedro Acosta scappando ulteriormente in classifica. Male gli italiani: Bezzecchi parte in pole ma chiude quarto, mentre è addirittura costretto al ritiro Pecco Bagnaia (problemi allo pneumatico posteriore).

Marc Marquez ha semplicemente dimenticato come si perde. La Sprint Race in Austria, considerando le gare del sabato e quelle principali della domenica, lo vede trionfare per l'undicesima prova consecutiva: ennesimo passo verso un titolo forse mai stato davvero in discussione. Eppure, a partire davanti a tutti è Bezzecchi, con Bagnaia terzo a chiudere la prima fila, ma Pecco inizia male e finisce subito dietro, con Alex Marquez subito in testa davanti al fratello. Il pilota del Team Gresini prova ad allungare, ma a cinque giri dalla bandiera a scacchi Marc attua il sorpasso decisivo. Nelle ultime curve, il vantaggio aumenta e così l'arrivo è in solitaria: ennesimo trionfo per l'otto volte, ormai quasi nove, campione del Mondo. Completano il podio Alex e Pedro Acosta, con Bezzecchi che da primo passa a quarto. Bagnaia, alla fine, deve addirittura ritirarsi per un problema allo pneumatico posteriore: ennesima giornata da dimenticare per Pecco, che non riesce su Ducati a replicare le prestazioni di Marc Marquez, alla 13esima vittoria in una Sprint di cui 12 in questa stagione (Martin, il top vincitore di sempre, è a quota 16). E ora il margine su Alex è di 123 punti: lo era già, ma Marc si rende ulteriormente irraggiungibile in classifica piloti.

moto gp
sprint race

