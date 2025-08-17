MotoGP Austria: Marquez Sr. vince davanti a Aldeguer e Bezzecchi

Marc Marquez suona la nona in Austria e - dopo aver inseguito Marco Bezzecchi per metà gara - vince la resistenza dell'autore della poe position e - alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva - mette a segno la sesta vittoria consecutiva e la nona appunto della sua straordinaria stagione. Prima vittoria in assoluto in Austria per l'otto volte (quasi nove) campione del mondo. Secondo posto per Fermin Aldeguer che prima raggiunge Francesco Bagnaia e Pedro Acosta e poi approfitta della loro bagarre per passare entrambi, poi si lancia all'inseguimento di Marquez Sr. e di Bezzecchi, passando l'italiano. Terzo gradino del podio per Bezzecchi al termine di una prova volitiva, nella quale l'italiano ha provato a ribattere al Cannibale spagnolo, replicando al suo primo assalto.Finale in caduta libera per Bagnaia che chiude ottavo dietro alla KTM di Pedro Acosta, al suo ex compagno di squadra Enea Bastianini in sella alla KTM Tech3 (quinto, miglior risultato del 2025), alla Honda di Joan Mir e alla KTM di Binder. Non va oltre il decimo posto Alex Marquez con l'altra Ducati Gresini (lon lap penalty ad inizio gara). Ritiro poco prima di metà distanza per Jorge Martin che scivolando nella ghiaia fatica a sganciare il piede destro dalla sua Aprilia ed è costretto ad un passaggio al centro medico del circuito. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il campione in carica della premier class.