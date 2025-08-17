Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP AUSTRIA MOTOGP

MotoGP Austria: Marquez Sr. vince davanti a Aldeguer e Bezzecchi

Lo spagnolo del Team Lenovo prosegue il suo cammino indisturbato verso la nona corona

di Stefano Gatti
17 Ago 2025 - 14:50
© AFP

© AFP

Marc Marquez suona la nona in Austria e - dopo aver inseguito Marco Bezzecchi per metà gara - vince la resistenza dell'autore della poe position e - alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva - mette a segno la sesta vittoria consecutiva e la nona appunto della sua straordinaria stagione. Prima vittoria in assoluto in Austria per l'otto volte (quasi nove) campione del mondo. Secondo posto per Fermin Aldeguer che prima raggiunge Francesco Bagnaia e Pedro Acosta e poi approfitta della loro bagarre per passare entrambi, poi si lancia all'inseguimento di Marquez Sr. e di Bezzecchi, passando l'italiano. Terzo gradino del podio per Bezzecchi al termine di una prova volitiva, nella quale l'italiano ha provato a ribattere al Cannibale spagnolo, replicando al suo primo assalto.Finale in caduta libera per Bagnaia che chiude ottavo dietro alla KTM di Pedro Acosta, al suo ex compagno di squadra Enea Bastianini in sella alla KTM Tech3 (quinto, miglior risultato del 2025), alla Honda di Joan Mir e alla KTM di Binder. Non va oltre il decimo posto Alex Marquez con l'altra Ducati Gresini (lon lap penalty ad inizio gara). Ritiro poco prima di metà distanza per Jorge Martin che scivolando nella ghiaia fatica a sganciare il piede destro dalla sua Aprilia ed è costretto ad un passaggio al centro medico del circuito. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il campione in carica della premier class.

Nella classifica generale, Marquez Sr. svetta a quota 418 punti, allungando ancora sul fratello minore Alex che ora si trova a quota 226 (-142 punti). Bagnaia resta terzo con 221 punti (-197 dal compagno di squadra), con Bezzecchi quarto a 178 punti.

motogp
gp austria
spielberg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Sprint da dimenticare per Bagnaia e ritiro: "Così è difficile, strano quello che è successo"

Marc Marquez inarrestabile: vince anche la Sprint in Austria. Bagnaia si ritira

Marquez si conferma, Acosta precede Bagnaia in prequalifiche

Bezzecchi in pole davanti ad Alex Marquez e Bagnaia, Marc cade e parte dietro

Marquez vola nelle libere 1 davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Marquez: "Bene, ma ci sono due o tre piloti molto vicini". Bagnaia: "Il miglior venerdì della stagione"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:45
L'ex Milan Rami a gamba tesa su Inzaghi: "Peggior allenatore mai avuto"
15:40
Marquez: "Grande vittoria ma rimaniamo concentrati". Bezzecchi: "Ho dato tutto"
15:37
Bagnaia: "Faccio fatica a capire, non so più gestire la gomma dietro"
15:34
Milan, oggi l'esordio con il Bari: Allegri punta sul tandem Leao-Pulisic
MCH GO AHEAD EAGLES-AJAX 2-2 17/8 MCH
15:25
Un ex Inter a segno in Go Ahead Eagles-Ajax