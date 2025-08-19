Milan, intesa col Leeds per Okafor: accordo per 21 mln, bonus inclusi

Milan e Leeds hanno raggiunto un’intesa economica per il trasferimento di Okafor: accordo di massima per 21 milioni, bonus inclusi, dopo che i rossoneri avevano rifiutato la prima offerta da 17. Le parti stanno adesso lavorando agli aspetti burocratici, con qualche piccolo dettaglio da risolvere legato alle modalità di pagamento. L’attaccante ha un’intesa con il Leeds per un contratto fino al 2030. L'attaccante svizzero non dovrebbe però essere sostituito a meno di un'eventuale cessione di Samuel Chukwueze puntando tutto sulla punta.