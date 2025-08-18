Marquez serial winner, premio combattività a Bezzecchi, Aldeguer studia da "ufficiale"

Il fratello maggiore lo ha braccato, raggiunto e infilato per la vittoria nella Sprint della vigilia, iI long lap penalty lo ha escluso subito dalla corsa al podio ma il decimo posto finale (ce ne fosse stato bisogno) affossa definitivamente le sue chances nella rincorsa all'ingombrante fratellone. Alex sembra essersi lasciato alle spalle il suo picco stagionale, coinciso più o meno con la sua prima (e unica) vittoria nella premier class la scorsa primavera a Jerez. Non fosse Bagnaia così ingarbugliato nei suoi problemi, Alex sarebbe "facile" preda del pilota italiano nella corsa al secondo posto finale. Intanto il più giovane dei fratelli Marquez ha il suo bel daffare con uno scomodo e rampante compagno di squadra come Aldeguer. A lui il compito di smentirci in tempi brevi.