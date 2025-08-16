Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025

MotoGP Austria: Bezzecchi in pole davanti ad Alex Marquez e Bagnaia

Primo posto in griglia per l'italiano che sorprende tutti con la sua Aprilia

16 Ago 2025 - 11:43
È di un super Marco Bezzecchi la pole position del GP d'Austria di MotoGP. Il pilota italiano del team Aprilia, passato dal Q1 dopo una prequalifica complicata, ferma il crono in 1:28.060 precedendo di soli 16 millesimi la Ducati Gresini di Alex Marquez e di un decimo la Ducati factory di Francesco Bagnaia. Marc Marquez, caduto nel finale, si deve arrendere alla sua Desmosedici danneggiata accontentandosi della quarta posizione in griglia aprendo la seconda fila davanti alla KT Tech3 di Enea Bastianini e l'altra Gresini di Aldeguer.

Terza fila, invece, per Pedro Acosta che in KTM precede Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Le Honda di Mir e Zarco (LCR) chiudono invece a sandwich la KTM di Brad Binder dalla quarta fila.

Terminano invece in Q1 le ambizioni dell'iridato Jorge Martin, che partirà dalla quinta fila con la sua Aprilia tra la Honda di Luca Marini e la Ducati VR46 di un Fabio Di Giannantonio che non riesce a essere brillante. Male le Yamaha, con le factory di Fabio Quartararo e Alex Rins davanti alla Prima Pramac di Miguel Oliveira in sesta fila e quella di Jack Miller in settima dietro all'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e davanti alla sola KTM del team Tech3 di Maverick Vinales che però non è sceso in pista per problemi fisici che lo hanno portato all'unfit per il resto del weekend.

BEZZECCHI: "CONSIGLIATO DA VALE" - Sorrisi per il poleman Marco Bezzecchi che ha svelato di aver avuto dei consigli speciali dal suo ex capo Valentino Rossi: "Ieri nel pomeriggio mi è mancato il time attack, poi abbiamo lavorato fino a tardi e ho capito cosa fare. Valentino Rossi mi ha aiutato, mi ha consigliato ed è sempre speciale. Sprint e gara? Non ho il passo dei ducatisti e di Acosta, ma ho migliorato e cercherò di stare davanti alla partenza".

ALEX MARQUEZ: "LENTI RISPETTO A PECCO E MARC" - Pole sfiorata per Alex Marquez: "Sono molto contento, era importante essere in prima fila. Perdere una pole per 16 millesimi non è bello, ma abbiamo fatto bene. Stamattina abbiamo fatto dei cambi che non funzionavano, siamo tornati indietro ed è andata. Siamo lenti rispetto a Pecco e Marc, dobbiamo migliorare e capire. Dopo la Sprint capiremo di più dove siamo"

BAGNAIA: "CONTENTO COSÌ" - A chiudere la prima fila Pecco Bagnaia: "Va bene così, non sono riuscito a sfruttare le gomme e forse devo guidare diversamente. Il ritmo c'era, Marquez ha fatto passi avanti e dobbiamo vedere anche in base alle condizioni meteo. La media sarà ok, dobbiamo partire bene per metterci davanti. In gara faccio fatica, cercheremo di capire cosa fare".

