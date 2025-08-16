MotoGP Austria: Bezzecchi in pole davanti ad Alex Marquez e Bagnaia

BEZZECCHI: "CONSIGLIATO DA VALE" - Sorrisi per il poleman Marco Bezzecchi che ha svelato di aver avuto dei consigli speciali dal suo ex capo Valentino Rossi: "Ieri nel pomeriggio mi è mancato il time attack, poi abbiamo lavorato fino a tardi e ho capito cosa fare. Valentino Rossi mi ha aiutato, mi ha consigliato ed è sempre speciale. Sprint e gara? Non ho il passo dei ducatisti e di Acosta, ma ho migliorato e cercherò di stare davanti alla partenza".