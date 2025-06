Liberty Media-Dorna, semaforo verde dalla Commissione Europea

"Siamo molto felici che la Commissione europea abbia approvato la transazione. Questo è un traguardo importante che conferma il futuro ancora più luminoso che si prospetta per la MotoGP. È uno degli sport più emozionanti al mondo e non vediamo l'ora di accelerare la crescita di questo sport e di espandere la sua portata a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo. Liberty è il miglior partner possibile per il nostro sport e per l'intera comunità della MotoGP, e siamo entusiasti di creare un valore ancora maggiore per i nostri fan, partner commerciali e tutti i concorrenti". (Carmelo Ezpeleta - CEO di Dorna Sports)