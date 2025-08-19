Logo SportMediaset
Serbia, Vlahovic fra i preconvocati per le gare di qualificazione mondiale

19 Ago 2025 - 10:28
© IPA

© IPA

Ci sarà probabilmente anche Dusan Vlahovic fra i giocatori della Serbia che prenderanno parte alle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Lettonia e Inghilterra. L'attaccante della Juventus è stato inserito nella lista allargata promossa dal commissario tecnico Dragan Stojkovic che vede sei giocatori della Serie A inseriti.

Portieri: Petrovic (Bournemouth), Milinkovic-Savic (Napoli), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),

Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Stella Rossa), Simic (Anderlecht), Stojic (Maccabi Tel Aviv), Terzic (RB Salisburgo), Nedeljkovic (RB Lipsia),

Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Mitrovic (Verona), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Katai (Stella Rossa), Racic (Aris), Ugresic (Partizan),

Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi),

