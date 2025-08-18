Logo SportMediaset
Alcaraz consola Sinner: "Non volevo vincere così, tornerai più forte"

Le parole dello spagnolo dopo la finale vinta a Cincinnati in seguito al ritiro di Sinner 

18 Ago 2025 - 22:36
© x

Anche Carlitos Alcaraz ha voluto mandare un messaggio a Jannik Sinner dopo il ritiro dell'azzurro nel corso della finale di Cincinnati. "Non è così che avrei voluto vincere, mi dispiace. Comprendo come tu ti possa sentire", esordisce lo spagnolo. Che poi aggiunge: "Non posso dire nulla che tu non sappia. Sei un grandissimo campione. Ritornerai ancora più forte come sempre hai fatto, è così che fanno i grandi campioni come te".

Sinner si ritira e chiede scusa: "Sto male da ieri, speravo di recuperare"

E poi aggiunge: "Continuo con il mio team: questo è un torneo che dura tanto, circa una settimana e mezza, ma mi sento molto bene sul campo. Lavoriamo bene ed è per questo che devo ringraziarvi". E conclude: "A tutte le persone che rendono possibile questo torneo. I cambiamenti che sono stati fatti nell'ultimo anno sono splendidi. Ci sentiamo più comodi, riusciamo a passare bene il tempo tra una partita e l'altra. Grazie per il lavoro che fate ogni giorno, ogni anno. È stata una gioia far parte di questo torneo". 

Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione

Un messaggio che fa seguito al gesto di Alcaraz appena finita la sfida: lo spagnolo, infatti ha scritto "Sorry Jannik" ("Mi dipaice, Jannik") sul vetro della telecamera, usata appositamente dai vincitori delle gare per mandare un messaggio al termine della partita. 

IL POST SUI SOCIAL

Alcaraz ha voluto dedicare a Sinner anche un post sui propri social: "Mi dispiace tanto per Jannik! A nessuno piace vincere perché l'avversario si ritira, soprattutto in una finale come questa. Ti auguro una pronta guarigione! Sono molto contento della mia settimana a Cincinnati e mi sento pronto per gli US Open!", ha scritto su X

