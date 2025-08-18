Alcaraz consola Sinner: "Non volevo vincere così, tornerai più forte"

E poi aggiunge: "Continuo con il mio team: questo è un torneo che dura tanto, circa una settimana e mezza, ma mi sento molto bene sul campo. Lavoriamo bene ed è per questo che devo ringraziarvi". E conclude: "A tutte le persone che rendono possibile questo torneo. I cambiamenti che sono stati fatti nell'ultimo anno sono splendidi. Ci sentiamo più comodi, riusciamo a passare bene il tempo tra una partita e l'altra. Grazie per il lavoro che fate ogni giorno, ogni anno. È stata una gioia far parte di questo torneo".