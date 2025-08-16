Logo SportMediaset
MotoGP Austria, Sprint da dimenticare per Bagnaia e ritiro: "Così è difficile, strano quello che è successo"

L'italiano parte male, poi è costretto al ritiro a Spielberg

16 Ago 2025 - 16:28
© Getty Images

© Getty Images

Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia nel weekend di MotoGP per il GP d'Austria. Dopo le qualifiche che lo hanno visto conquistare il terzo posto in griglia, Pecco parte male mettendo la moto di traverso perdendo parecchio terreno in Sprint e poi, dopo un non ancora chiaro problema agli pneumatici, è stato costretto al ritiro. E al rientro ai box l'italiano non è riuscito a trattenersi, lasciandosi andare a lacrime nervose per quanto successo in pista a Spielberg.

"Difficile, in realtà prima di dire qualcosa di sbagliato voglio aspettare di capire cosa mi diranno. Dal warm up ho sentito qualcosa di strano poi ho avuto lo scivolamento e dopo tre giri la gomma dietro era finita. La moto era instabile, non aveva senso e mi sono ritirato" ha detto a Sky Sport.

Bagnaia ha poi aggiunto: "Quando la gomma ha così poco grip possono essere tante cose. Ho chiacchierato con Taramasso di Pirelli, loro hanno preso la gomma da analizzare ed era quella race, la migliore per la domenica. È strano quello che è successo".

"Avevo un feeling bellissimo ieri e anche stamattina, ho fatto il terzo tempo e poi in gara non funzionava niente. Così è difficile, ma resto positivo, sperando domani di partire bene per poi vedere cosa riesco a fare".

motogp
bagnaia
austria

