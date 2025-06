Tramonto rosso: Bagnaia si guarda intorno? Honda e Yamaha attendono

Doveva essere il punto di svolta (lo aveva detto anche il Direttore Generale Dall'Igna sabato scorso dopo la Sprint), potrebbe essere stato un punto di non ritorno. Francesco Bagnaia attendeva il Gran Premio d'Italia come una vera e propria prova della verità sul potenziale "residuo" della sua associazione con Borgo Panigale, vincente a livello di titolo iridato in due delle ultime tre stagioni. Il responso della nona tappa del Mondiale è stato negativo, come minimo ben poco incoraggiante. Dopo i lampi di inizio gara (una manciata ma il GP ne contava ventitré) è arrivata una parte centrale di gara senza capo né coda (estremizzando) e un finale sulla difensiva. Non ce ne voglia il buon Di Giannantonio, ma il sorpasso da podio del romano "targato" VR46 è sta la goccia che ha fatto traboccare il vaso o magari potrebbe farlo in tempi brevi. Perché di fatto davanti a Pecco hanno tagliato il traguardo tutte le Ducati... possibili e immaginabili: la Lenovo gemella di Marc Marquez, quella Gresini di Alex Marquez e appunto la VR46 di Di Giannantonio. Uno scenario sconfortante per Bagnaia. Nove GP senza cavare un ragno dal buco o quasi (la vittoria di Austin è già derubricabile ad eccezione che conferma la regola) autorizzano ad ipotizzare un cambio di rotta del tre volte campione del mondo e un team che - avendo in casa un campione capace di vincere tutto o quasi quest'anno - potrebbe non precipitarsi a chiudergli la porta. Ipotesi, appunto, ma confortate da dati di fatto ben precisi, che sono poi i risultati della pista. Ma non solo.