MotoGP, anche Bastianini salta Austin: non ha superato il provino a Misano

Anche Enea Bastianini non correrà il GP di Austin di MotoGP. Dopo l'annuncio di Marc Marquez, è arrivato anche il forfait del pilota ufficiale Ducati. Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il Bestia si è sottoposto ad un`ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato che avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall`infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Bastianini continuerà quindi la sua riabilitazione con l`obiettivo di tornare in pista a Jerez (29-30 aprile), e verrà sostituito in Texas da Michele Pirro.