Marquez salta la "sua" Austin: "Continuo la riabilitazione, in moto il prima possibile"

MOTOGP

L'otto volte iridato rinuncia al GP da lui vinto sette volte negli multimi dieci anni

© Getty Images "La TAC che ho appena fatto ha confermato che la frattura è ancora in via di guarigione. Dopo essermi consultato con il team medico guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña abbiamo deciso di non prendere rischi, quindi non scenderò in pista ad Austin. Continuerò a dedicarmi alla riabilitazione come ho fatto nelle ultime due settimane, in modo da poter tornare in moto il più presto possibile. Grazie a tutti per il supporto. Ci vediamo presto". Niente GP delle Americhe per Marc Marquez: lo ha comunicato lui stesso via social, rimandando quindi il suo ritorno in pista, che non avverrà quindi prima del GP di Spagna alla fine del mese.

© Getty Images

Dopo il GP d'Argentina quindi, il campione della Honda resta ai box anche per quello delle Americhe da lui vinto sette volte (le prime sei consecutive) tra il 2013 e il 2022. Marquez si era procurato una frattura scomposta intrarticolare del primo metacarpo del pollice della mano destra nell'incidente da lui provocato nelle prime battute del GP del Portogallo che lo scorso 26 marzo ha dato il via al Mondiale. Lo spagnolo aveva colpito Miguel Oliveira, lui pure costretto a saltare la gara di Termas de Rio Hondo ma pronto a sottoporsi alla visita medica ad Austin e poi prendere parte al terzo appuntamento della stagione sul Circuit Of The Americas texano. Per Marquez invece ancora riabilitazione e lavoro in palestra: altre due settimane di tempo e di lavoro, mettendo nel mirino il GP di Spagna di domenica 30 aprile a Jerez de la Frontera, vale a dire la pista sulla quale, ormai quasi tre anni fa, è iniziato il "calvario" di Marquez che - da allora - ha disputato solo la metà esatta dei GP andati in scena (27 su 54), vincendone tre (tutti nel 2021) e salendo altre tre volte sul podio, l'ultima delle quali nella prima Sprint Race della storia del motociclismo, sabato 25 marzo scorso a Portimao.

Legata al rientro in gara di Marquez è anche la questione pendente del doppio Long Lap Penalty comminato allo spagnolo per la sua responsabilità nell'incidente di Portimao, nel quale era rimasto coinvolto anche Jorge Martin, per sua fortuna senza conseguenze fisiche. Honda HRC ha però fatto ricorso contro la sanzione per vizio di forma: in un primo tempo da scontare al GP d'Argentina (al quale Marc non ha poi partecipato). Motivazione poi modificata in "al prossimo GP al quale il pilota prenderà parte".