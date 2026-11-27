Ma Agostini può volare alto e può non curarsi del fango in cui qualcuno ama sguazzare. Il campione non è tifoso, al campione non importa nulla del nome: "Io sono per i piloti che mi danno gioia". E allora, come dichiarato a Sportweek, l'idea dell'AgoMuseum di Bergamo come il luogo della pacificazione: "Me l’ha proposto qualcuno, io ho solo detto di sì, da subito” ha specificato Agostini. "Penso sia venuto il momento di guardare avanti, di darsi la mano. E allora sì, una bella cena, noi tre nel mio Museo, mi sembra una grande idea. Li invito, vediamo cose mi dicono. Offro io, ovviamente”.