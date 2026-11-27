Il campione, il mediatore, l'uomo della pace: per la sua storia, la sua statura morale, il suo palmares, Giacomo Agostini è il solo che potrebbe portare a una stretta di mano i due grandi rivali, più nemici che avversari, della storia recente della MotoGp, Marc Marquez e Valentino Rossi. L'apparizione di 'Ago' sul podio di Portimao accanto al campione spagnolo, l'abbraccio tra i due record-men della categoria regina del Motomondiale - otto titoli a testa - ha fatto ovviamente il giro del mondo, ha emozionato e commosso ma anche fatto storcere il naso a qualche incallito e incattivito spirito polemico.
Ma Agostini può volare alto e può non curarsi del fango in cui qualcuno ama sguazzare. Il campione non è tifoso, al campione non importa nulla del nome: "Io sono per i piloti che mi danno gioia". E allora, come dichiarato a Sportweek, l'idea dell'AgoMuseum di Bergamo come il luogo della pacificazione: "Me l’ha proposto qualcuno, io ho solo detto di sì, da subito” ha specificato Agostini. "Penso sia venuto il momento di guardare avanti, di darsi la mano. E allora sì, una bella cena, noi tre nel mio Museo, mi sembra una grande idea. Li invito, vediamo cose mi dicono. Offro io, ovviamente”.