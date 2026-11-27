Produrre automobili in Italia non è facile, anzi, è sempre più difficile. Lo sa bene Stellantis che da anni richiama l'attenzione politica attorno al tema dei costi energetici e della troppa burocrazia. Ostacoli che limitano pesantemente la competitività del territorio e compromettono la creazione di nuovi posti di lavoro.

Investimenti

A dipingere un quadro della situazione è Emanuele Cappellano, responsabile delle attività europee di Stellantis. Il gruppo ha investito "Oltre 5 miliardi di euro destinati alla ricerca e allo sviluppo nei prossimi 5 anni, 14 modelli prodotti in Italia, a cui se ne aggiungeranno altri 9 entro il 2030". Ciononostante, la volontà di continuare a fare impresa in Italia si scontra con uno scenario "reso sempre più complesso da un contesto difficile e da variabili in continua evoluzione", ha dichiarato il manager.

Così è difficile

Il contesto geopolitico compromette la pianificazione nel lungo periodo: "In queste condizioni, garantire la continuità produttiva di cui l'Italia ha bisogno diventa una sfida quotidiana". Un problema di grande importanza è rappresentato dal prezzo dell'energia: "A settembre, nei nostri stabilimenti italiani abbiamo speso 287 euro al Megawattora, contro i 183 euro del settembre 2025. Il 57% in più. È un aumento drammatico, che rende insostenibile il divario che ci separa da altri Paesi, non solo quelli europei", ha spiegato Cappellano mentre veniva annunciata una nuova cassa integrazione per lo stabilimento di Mirafiori.