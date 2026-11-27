Volandri quindi pensa a Berrettini, affidandosi alle sua esperienza e al suo carisma in Nazionale, anche per far rifiatare Cobolli, in difficoltà nei quarti di finale contro il coreano Kwon. Il numero 7 al mondo ieri è stato a riposo, mentre Berrettini e Vavassori (decisivi contro la Corea) hanno svolto palestra e Musetti e Darderi si sono allenati in campo.