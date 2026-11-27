In vista della semifinale di oggi in Coppa Davis, il ct Filippo Volandri starebbe pensando di schierare Lorenzo Musetti (numero 27 Atp) come primo singolarista e, soprattutto, Matteo Berrettini (numero 43) come secondo singolarista al posto di Flavio Cobolli, penalizzato dalla stanchezza accumulata dopo un'annata logorante. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
Volandri quindi pensa a Berrettini, affidandosi alle sua esperienza e al suo carisma in Nazionale, anche per far rifiatare Cobolli, in difficoltà nei quarti di finale contro il coreano Kwon. Il numero 7 al mondo ieri è stato a riposo, mentre Berrettini e Vavassori (decisivi contro la Corea) hanno svolto palestra e Musetti e Darderi si sono allenati in campo.